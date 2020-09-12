رياضة | صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد اليوم بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد اليوم بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول فى التشكيلة المتوقعة التي ستواجه نادي ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

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حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك، جوميز، روبيرتسون، أرنولد.

خط الوسط: هنديرسون، كيتا، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.