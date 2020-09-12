رياضة | آخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن انتقال اللاعب الدولي الهولندي لصفوف نادي برشلونة الاسباني قادما من ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث ذكرت تقارير صحفية فرنسية واسبانية أن اللاعب الهولندي ديباي مهاجم نادي ليون الفرنسي أصبح على وشك الإنتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني هذا الصيف بناء على رغبة المدرب رونالد كومان.

وأضافت التقارير أن برشلونة اقترب بقوة من الاتفاق مع النادي الفرنسي على ضم اللاعب هذا الأسبوع مقابل 25 مليون يورو.

يذكر أن كومان وضع ديباي ضمن أولوياته خلال هذا الصيف للتعاقد معه بعد اقتراب رحيل المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز.