شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة عن بيع محمد إبراهيم: لا يقل عن رمضان صبحي وسعره 3 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر المقاصة، إن محمد إبراهيم، نجم وصانع ألعاب الفريق لا يقل أهمية أو مهارة عن رمضان صبحي، المنضم حديثاً لصفوف بيراميدز.
وأضاف سليم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «نحن لا نقف أمام مصلحة أي لاعب في الفريق، وسنوافق في حالة رغبة اللاعب في الرحيل».
وواصل:«كما ذكرت محمد إبراهيم ليس أقل من رمضان صبحي وسعر بيعه سيكون لأي نادي اّخر سيكون في حدود 3 مليون دولار».
وكانت أنباء قوية قد ترددت عن رغبة كل من الأهلي وبيراميدز في الزفر بخدمات محمد إبراهيم.
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