شكرا لقرائتكم إنبى يواجه وادى دجلة فى الدوري اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج فريق إنبى نظيره وادى دجلة في تمام السادسة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في ختام مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع المقاولون العرب بنفس النتيجة في نفس الجولة.

يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 11 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

ومن جانبه طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات وإنهاء دوامة التعادلات للتقدم نحو المربع الذهبى في المقابل شدد اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة مواصلة قطار النتائج الجيدة بعد عودة المسابقة من التوقف لإستكمال خطة الهروب من منطقة الخطر نحو مراكز الأمان في المسابقة.

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ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام وادى دجلة مكون من :"محمود جاد - هشام عادل - إبراهيم يحيى - علي فوزي - كريم فؤاد- أحمد عبد العزيز - حميد ماو - زياد كمال - محمود غالي - عمر سافيولا - أحمد علي".

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام انبى مكون من :" محمد عبد المنصف-خالد رضا-رجب عمران-اسحاق يعقوبو-محمود مرعي-محمد عبد العاطي-عمرو صالح-محمد هلال-أحمد رمضان "بيكهام"-عبد الكبير الوادي-رفيق كابو".