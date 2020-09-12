شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك "يُغربل" تشكيله أمام الإنتاج بعد التعادل القاتل مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على إجراء العديد من التغييرات في تشكيلة الفريق الأبيض في مواجهة الإنتاج الحربى، التي ستقام في الثامنة من مساء، غداً، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى في إفتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما تعادل الفريق الأبيض مع سموحة، بثلاثة أهداف لمثلهم، فى المباراة التى جمعت بين الفريقان مساء أول أمس، الخميس، على ستاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز.

وتقدم الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك لفريقه أمام سموحة في الدقيقة 18 ثم تعادل حسام حسن مهاجم سموحة لفريقه فى الدقيقة 37 ثم عاد حسام حسن في الدقيقة 42 ليسجل هدفا بالخطأ فى مرماه لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الزمالك وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة قبل أن يسجل مصطفي محمد مهاجم الزمالك الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 66 ثم قلص أحمد حسن مكى مهاجم سموحة الفارق في الدقيقة 86 بتسجيل الهدف الثانى لفريقه ونجح حسام حسن فى خطف التعادل لسموحة فى الدقيقة 92، ليبقى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة علما إنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق فى نهاية الموسم لعدم حضور لقاء قمة الدورى فى الدور الأول أمام الأهلى، ثم يلاحقه المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة ثم بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

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وقرر المدير الفني للزمالك، بداية التغييرات من الخط الدفاعى حيث سيتم إعادة الظهير الصاعد أحمد عيد لقيادة الجبهة اليمنى بعد تغيبه عن لقاء سموحة، نظراً لإيقافه، على أن يعود محمود علاء مدافع الفريق الأساسى لقيادة الخط الخلفى إلى جانب محمود الونش بعد إراحة علاء من لقاء سموحة نظرا لمشاركاته المتتالية مع الفريق وستكون مشاركة محمود علاء أمام الإنتاج على حساب المدافع محمد عبد الغنى فيما سيستمر عبد الله جمعة في قيادة الجبهة اليسرى حال جاهزيته من الناحية الطبية حيث سيخضع لاختبارا على هامش مران الفريق، اليوم، السبت، من أجل تحديد حالته بشكل نهائي بعدما تعرض لشد عضلى مع نهاية لقاء سموحة، فيما سيعود الدولى التونسى فرجانى ساسى لقيادة خط الوسط إلى جانب طارق حامد مع إعادة الدفع بمصطفى محمد لقيادة خط الهجوم بعدما شارك كبديل في اللقاء الماضى أمام الفريق السكندرى.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأخير اليوم، على ملعبه بقلعة ميت عقبة، ثم سيتوجه الفريق لدخول معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الغد، وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على عقد جلسة مع اللاعبين عقب لقاء سموحة حذرهم خلالها من فقدان أي نقاط جديدة خلال بطولة الدورى الممتاز، من أجل حصد المركز الثانى وضمان التأهل للمشاركة في النسخة المقبلة من دورى أبطال إفريقيا خاصة في ظل ملاحقة المقاولون وبيراميدز للفريق الأبيض، مع حرص كارتيرون على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق الأبيض أمام سموحة خاصة الأخطاء الدفاعية.

فيما سيحرص كارتيرون خلال المحاضرة الأخيرة قبل مباراة الإنتاج على التأكيد على اللاعبين بضرورة التركيز الشديد في المباراة حتى صافرة النهاية، خاصة أن لقاء الزمالك مع سموحة يعد هو اللقاء الثالث للأبيض الذى يفقد فيها أبناء ميت عقبة لنقاط عقب مرور 90 نقطة أي في الوقت القاتل عقب عودة الدورى بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا حيث نجح الاتحاد السكندرى فى خطف نقطة من الزمالك فى الجولة الـ18 بهدف لأحمد راشد فى الدقيقة 93 بعدما كان الأبيض متقدما بهدف لفرجانى ساسى ليفقد الزمالك نقطتين بالتعادل مع زعيم الثغر 1 / 1، ثم فقد أبناء ميت عقبة ثلاث نقاط كاملة فى الوقت القاتل أمام المقاولون العرب حيث نجح محمد عصام مهاجم ذئاب الجبل فى الدقيقة 92 فى تسجيل هدف ثانى فى شباك الأبيض فى المباراة التى انتهت بنتيجة 2 / 1 لصالح المقاولون ثم لقاء اليوم حيث نجح حسام حسن فى إدراك التعادل لسموحة فى الدقيقة 92، ليفقد الأبيض 7 نقاط منذ عودة الدورى فى الوقت القاتل.