شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف دولار راتب البرازيلى ريكاردو في الولاية الثالثة داخل الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني الجديد للإسماعيلى سوف يتقاضى 15 ألف دولار راتباً شهرياً في الولاية الثالثة مع الدراويش ، وانضم ريكاردو على رأس القيادة الفنية للدراويش بجانب مخطط الأحمال رودولفو ، فى الجهاز الفنى الذى يضم أحمد العجوز المدرب العام ،القائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق فضلا عن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى.

في سياق أخر، طلب البرازيلى “هيرون ريكاردو” المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عددا من التسجيلات للدراويش قبل بدء مهمته بصفة رسمية مع الفريق بداية من لقاء المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة السابعة والعشرين للمسابقة باستاد الإسماعيلية.، ويتطلع المدرب البرازيلى من خلال التسجيلات للتعرف عن كثب على عناصر الفريق.

كما تفقد البرازيلى هيرون ريكاردو، يرافقه رودولفو مخطط الأحمال، أرض ملعب الإسماعيلى قبل تولى مهمة تدريب الفريق، وأشاد المدرب البرازيلى بكفاءة أرض الملعب وحجم أعمال التطوير التى شهدها الاستاد، فى أعقاب استضافة الملعب جانبا من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

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ريكاردو يمتلك سيرة ذاتية مميزة، حيث قاد النادى الإسماعيلى فى ولايتين سابقتين ونجح فى المنافسة على الدورى العام ولعب مباراة فاصلة أمام النادى الأهلى عام ٢٠٠٩، بجانب توليه العديد من الفرق العربية أبرزها الهلال السودانى ومواطنه المريخ والأهلى القطرى .

وتوجه مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بالاعتذار لجماهير ناديه عن سوء النتائج خلال الفترة السابقة مع وعد بمعالجة السلبيات من أجل تحسن النتائج، كما قرر تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عقب الخسارة من المقاصة برباعية مقابل هدف فى الجولة السابقة للدورى، كما قرر تعيين أحمد العجوز مدرباً ومديراً للكرة ومحمد حمص مدرباً مع إستمرار سعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى فى تشكيل الجهاز الفنى الذى سيقوده ريكاردو.