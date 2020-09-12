اخبار الرياضه

فايلر يغلق ملف الإسماعيلي والأهلي يبدأ اليوم الاستعداد للاتحاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يغلق ملف الإسماعيلي والأهلي يبدأ اليوم الاستعداد للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للفريق ملف مباراة الإسماعيلي التى أقيمت أمس الجمعة، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدوري وبدأ التفكير في مباراة الإتحاد السكندري التى ستقام بعد غد ، الأثنين، في الثامنة والنصف مساءً بنفس الملعب ضمن منافسات الجولة الـ27 لبطولة الدوري وهي المباراة التى يتطلع المارد الأحمر للفوز فيها بحثاً عن استكمال رحلة حصد لقب الدوري رسمياً ، ويبدأ الفريق الإستعداد لمواجهة الإتحاد حيث يخوض مرانه بالأسكندرية بعدما استقر الجهاز الفني على البقاء في الإسكندرية لحين خوض مباراة الإتحاد بدلاً من مشقة الذهاب والعودة للقاهرة خلال 48 ساعة، ومن المقرر أن يشارك عمرو السولية في مران اليوم تمهيداً للدفع به في المباريات المقبلة حال تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة بشد في العضلة الأمامية .

 

فيما ينتظم حسين الشحات، لاعب الاهلي ، فى التدريبات الجماعية عقب مباراة الاتحاد السكندرى ، وحصل اللاعب على الضوء الأخضر بالمشاركة فى المشاركة فى المران الجماعى خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إنتهاء برنامج التأهيل الذى بدأه الثلاثاء قبل الماضى فى بداية راحلة العودة للملاعب عقب إجراء جراحة "الفناق" منذ ثلاثة أشهر وتحديداً يوم 21 يونيو الماضى ،  ويتابع الجهاز الفنى للأهلى حالة اللاعب بشكل مُستمر بالتنسيق مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يغلق ملف الإسماعيلي والأهلي يبدأ اليوم الاستعداد للاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا