شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يغلق ملف الإسماعيلي والأهلي يبدأ اليوم الاستعداد للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للفريق ملف مباراة الإسماعيلي التى أقيمت أمس الجمعة، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدوري وبدأ التفكير في مباراة الإتحاد السكندري التى ستقام بعد غد ، الأثنين، في الثامنة والنصف مساءً بنفس الملعب ضمن منافسات الجولة الـ27 لبطولة الدوري وهي المباراة التى يتطلع المارد الأحمر للفوز فيها بحثاً عن استكمال رحلة حصد لقب الدوري رسمياً ، ويبدأ الفريق الإستعداد لمواجهة الإتحاد حيث يخوض مرانه بالأسكندرية بعدما استقر الجهاز الفني على البقاء في الإسكندرية لحين خوض مباراة الإتحاد بدلاً من مشقة الذهاب والعودة للقاهرة خلال 48 ساعة، ومن المقرر أن يشارك عمرو السولية في مران اليوم تمهيداً للدفع به في المباريات المقبلة حال تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة بشد في العضلة الأمامية .
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