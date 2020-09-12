رياضة | في غياب المدرب.. 24 لاعباً بتدريبات بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر في غياب المدرب.. 24 لاعباً بتدريبات بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد فريق بايرن ميونخ لكرة القدم يوم الجمعة، إلى التدريبات الجماعية، التي شهدت غياب المدير الفني للفريق هانزي فليك، والمدافع ألفونسو ديفيز، بينما حضر تياغو وخافي مارتينيز، رغم ما تردد حول اقتراب رحيلهما عن الفريق.

وأجريت الجلسة التدريبية بقيادة هيرمان جيرلاند المدرب المساعد بالفريق، حيث غاب فليك لحضور جنازة بيتر هوفمان الذي ترأس نادي هوفنهايم لفترة طويلة.

وأكمل بايرن ميونخ تتويجه بالثلاثية في الموسم الماضي عبر إحراز لقب دوري أبطال أوروبا في 23 أغسطس (آب)، وعاد إلى التدريبات بعد فترة راحة قصيرة.

وشارك في التدريبات لاعب خط الوسط تياغو والمدافع المخضرم مارتينيز، رغم أن احتمالات رحيلهما عن الفريق خلال سوق الانتقالات لا تزال قائمة.

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وشارك في التدريبات إجمالي 24 لاعباً، من بينهم بعض لاعبي قطاع الشباب.

وظهر المدافع جيروم بواتينغ بصبغة شعر أرجوانية وقد تدرب منفردا، حيث لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة.

وجرى تأجيل مباراة بايرن ميونخ في الدور الأول بكأس ألمانيا إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لمنح الفريق فرصة للتعافي.

ويستهل بايرن ميونخ مشواره في الموسم الجديد بلقاء شالكه في المرحلة الأولى من الدوري الألماني |بوندسليغا| في 18 سبتمبر (أيلول) الجاري.