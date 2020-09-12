رياضة | صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إصرار زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني على تدريب مواطنه الفرنسي بول بوجبا في صفوف الملكي في يوم من الأيام.

وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن زيدان يحلم بتحقيق صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد تسمح له بالتعاقد مع بوجبا إلا أن مسئولي النادي الملكي أكدوا له أن الأمر مستحيل.

وأكد الموقع الإسباني أن ريال مدريد يعلم بوجود اهتمامات من جانب مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن التعاقد مع ثنائي الفريق الميرينجي ريجيلون وجاريث بيل في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأوضح الموقع الإسباني أن ريال مدريد يحاول في الفترة الحالية تخفيف نفقاته المالية للاعبين وتعويض الخسائر التي شهدها منذ النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد مما يدفعه لفتح الباب أمام رحيل لاعبيه.

وألمح الموقع الإسباني أن ريال مدريد موافق بالفعل على رحيل ريجيلون إلى مانشستر يونايتد إلا أنه هناك شرطًا لم يتم الاتفاق عليه وهو مسألة أحقية بطل الدوري الإسباني في استعادة لاعبه مستقبلًا.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اقترح على مسئولي النادي إمكانية عقد صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد برحيل الثنائي الملكي وضم بول بوجبا إلى صفوف سانتياجو برنابيو وهو الأمر الذي استبعد مسئولي الملكي موافقة النادي الإنجليزي عليه.