البريميرليج يستبدل شعار حياة السود مهمة بآخر.. فما هو

السبت 12 سبتمبر 2020

كان من اللافت إضافة شعار "حياة السود مهمة" على قمصان اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" مع بداية موسم الصيف، تضامنا مع احتجاجات مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء العالم.



لكن شعار "حياة السود مهمة" لن يظهر على قمصان اللاعبين في الدوري الإنجليزي مع استئناف المنافسات بعد أيام قليلة، إذ سيتم استبداله بشعار "لا للعنصرية".

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن اللاعبين والحكام سيرتدون قمصانا تحمل شعار "لا للعنصرية" في الموسم الجديد 2020-2021 بأكمله بدلا من شعار "حياة السود مهمة".

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وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز إن "الأندية واللاعبين وحكام المباريات أظهروا التزاما طويل الأمد بالتصدي للتمييز".

وأضاف: "اللاعبون كان لهم صوت قوي في هذا الأمر، وهو ما رأيناه في الموسم الماضي. لقد واصلنا التحدث والاستماع إلى اللاعبين حول هذه القضية، وسنقوم بدعمهم والاستمرار في التأكيد على موقف الدوري الممتاز ضد العنصرية".

وتابع: "التمييز بأي شكل وفي أي مكان غير مقبول على الإطلاق، ولا مجال للعنصرية يجعل موقفنا بعدم التسامح مطلقا. لن نقف مكتوفي الأيدي بشأن هذه القضية المهمة وسنواصل العمل مع أنديتنا ولاعبينا وشركائنا لمعالجة جميع السلوكيات المتحيزة".