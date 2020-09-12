شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز محطات «يوسف البلايلي» الكروية والمتوقع انضمامه للنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدثت العديد من الصحف والمواقع عن قرب انضمام الجناح الجزائرى «يوسف البلايلى» إلى النادى الاهلى في مصر وقد زادت هذه التوقعات بعد حديث والده ووكيله «حفيظ بلايلى» في احدى القنوات بترحيبه للعب لنادى كبير في افريقيا مثل الاهلى المصرى بالرغم من ان هناك عدة عروض أخرى للاعب فمن هو يوسف البلايلى وما هي ابرز المحطات في تاريخه الكروي.

- ولد بالجزائر في 14 مارس عام 1992 ( 28 عاما ) وهو جزائرى الجنسية.

- بدأ مع نادى رائد شباب غرب وهران 2007 ثم مولديه وهران لمدة عام لتبدأ مسيرته الاحترافية مع نادى شباب أهلي برج بوعريريج في 2009 حتى 2010 وانضم لمنتخب الجزائر الاولمبيى 2010 – 2011

- انتقل إلى نادي مولدية وهران من 2010 حتى 2012 وبعد اداء جيد مع الفريق لفت انظار فريق الترجى التونسي الذي تعاقد معه لمده موسمين من 2012 إلى 2014 وقاد الترجى للقب الدورى 2013 – 2014.

- انتقل بعدها لنادى اتجاد الجزائر وقضى معه موسم واحد من 2014 إلى 2015.

- تعرض لازمة قوية في بداية موسم 2015 حيث ثبت تعاطيه «مواد ممنوعة» ليتعرض للايقاف لمدة 4 اعوام تم تخفيفها فيما بعد إلى عامين في وقت اعتقد الجزائريين انها نهاية رحلة لاعبهم في ملاعب كرة القدم.

- البداية مرة أخرى بعد الايقاف كانت من فرنسا مع نادى انجيه موسم 2017 – 2018 ليترك فرنسا بعدها بعد قضاءه موسم واحد.

- ثم في 2018 عاد مرة أخرى لنادى الترجى التونسي الذي شهد تالقه ويتلألأ مرة أخرى ويقود فريقه للفوز بالدورى ودورى ابطال افريقيا ثم يكرر نفس الانجاز في العام التالى ويزيد عليها الفوز بكأس السوبر.

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- قاد منتخب بلاده في البطولة الافريقية 2019 التي اقيمت في مصر والتى تحمل ذكرى مريرة للمصريين لخروجهم من الادوار الاولى إلا انه كان واضحا تالق المنتخب الجزائرى منذ البداية ليحقق معه البلايلى البطولة الافريقية الثانية للجزائر في تاريخها ويتوج البلايلى تالقه بجائزة افضل لاعب داخل افريقيا وقد سجل وصنع العديد من الاهداف خلال مسيرته الكروية.

- اللاعب متعاقد حاليا مع الاهلى السعودى بعقد يمتد حتى عام 2022 ولديه مشاكل مع ناديه ومدربه ويتفاوض الاهلى المصرى لضمه حاليا بالاضافة إلى عدة اندية أخرى كما صرح والده ويعتقد انه سوف يكون اضافة للاهلى في حالة اتمام وانهاء التعاقد.