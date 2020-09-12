شكرا لقرائتكم المقاولون يستأنف تدريباته استعداداً للإسماعيلى فى الجولة 27 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تدريباته اليوم السبت، استعداداً لمواجهة النادى الاسماعيلى يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام والتى يستضيفها استاد الاسماعيلية، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الانتصارات بعد الفوز فى الجولة الماضية على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، طمعاً فى الحفاظ على المركز الثالث بعد تعثر بيراميدز بثلاث هزائم متتالية.

ومنح تعثر فريقى بيراميدز والزمالك بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام فرصة ذهبية للمقاولون العرب للعودة بقوة إلى صراع الوصافة من جديد بعدما انتزع فوزاً ثميناً فى ذات الجولة على فريق حرس الحدود فى الوقت القاتل، بهدف طاهر محمد طاهر، حيث ارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 47 بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 45، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 52، إلا أن القلعة البيضاء تترقب خصم ثلاث نقاط مع نهاية الموسم كعقوبة انسحاب من مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول، وهو ما يجدد آمال المقاولون فى استعادة المركز الثانى من جديد بعدما هيمن عليه ذئاب الجبل طوال أحداث الموسم الجارى.

8 جولات فقط تتبقى على نهاية الموسم الجارى الذى استكمل فى ظروف استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا، ورغم أن النادى الأهلى حسم القمة تقريباً إلا أن صراع الوصافة بات مشتعلا، فنقطتان فقط تفصلان المقاولون عن التساوى مع الزمالك، ومثلهما يفصلان بيراميدز عن التساوى مع المقاولون، إلا أن بيراميدز لا يعيش أفضل حالاته بعدما تلقى الهزيمة فى آخر ثلاث جولات.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة 26 للدورى.

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وأحرز طاهر محمد طاهر هدف الفوز فى الوقت بدل الضائع من قذيفة رائعة بعدما ظلت النتيجة التعادل الإيجابى حيث تقدم المقاولون عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 3 ثم تعادل الحرس عن طريق حسن مجدى فى الدقيقة 21 ويعود محمد عصام للتقدم للذائب فى الدقيقة 47 ثم يتعادل الحرس مجددا فى الدقيقة 69 عن طريق تونى جوميز .

وقفز فريق المقاولون إلى المركز الثالث برصيد 47 نقطة مستغلا تعثر بيراميدز أمام المصرى، بينما تجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة فى المركز 14.

من جانبه، حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب على تهنئة الفريق بعد الفوز الذى حققه على حساب حرس الحدود وصعود الفريق للمركز الثالث، حيث تواجد صلاح بصحبة المهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة وجلال فراج المدير التنفيذى فى غرفة خلع الملابس بملعب المقاولون لتقديم التهنئة للجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس واللاعبين.