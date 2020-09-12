جماهير الاتحاد السكندري تهاجم يوسف بعد التعادل مع اف سي مصر

هجوم تعرض له طلعت يوسف المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بعد سقوط الفريق الاخضر في فخ التعادل امام فريق اف سي مصر ليواصل الاتحاد سلسلة من النتائج المخيبة للامال منذ استئناف الدوري الممتاز .

وكانت اكثر الانتقادات التي وجهت للمدير الفني المخضرم تتعلق بقدرته على زرع روح الطموح في نفوس لاعبيه للوصول الى المربع الذهبي في ظل تراجع نتائج العديد

من الفرق المنافسة مثلما بيراميدز والمقاولون العرب حيث كانت الجماهير تمنى النفس برؤية فريقها مجددا يخوض منافسة افريقية مثل كأس الكونفيدرالية وليس الاكتفاء بالمشاركة بدعوة من الاتحاد العربي في بطولة الاندية العربية ورأت ان لاعبي الفريق مفتقدين تماما لروح المنافسة .

الانتقاد الثاني الذي وجهته جماهير الاتحاد السكندري هي عدم جرأة المدير في

الدفع بمجموعة من الاعبين الشباب والاصرار على مشاركة لاعبين وضح تماما تأثير عامل السن عليهم مثل نور السيد وخالد قمر وغيرهم من الاعبين وطالبت بضرورة الزج بمجموعة من الاعبين الشباب في الفترة المقبلة .

واخيرا ابدت الجماهير تخوفها الشديد من ازدياد تراجع الفريق في ظل صعوبة المواجهات المقبلة للاتحاد حيث سيواجه الاهلي وبيراميدز والمقاولون العرب وانبي وكلها مواجهات صعبة خاصة وان كلها اندية تسعى للفوز في مبارياتها وهو ما سيؤدي ربما الى التراجع اكثر من مركز في جدول مسابقة الدوري العام .