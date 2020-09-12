رياضة | كومان يتحدث عن ميسي بعد عودته للتدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر كومان يتحدث عن ميسي بعد عودته للتدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني بعد عودته للتدريبات الجماعية في الأيام الماضية.

وقال كومان في تصريحات صحفية: "‏ميسي هو الأفضل، وعندما يكون جاهزا هو الأهم لنا، وأثبت ذلك مرارا في كل موسم، وأتمنى أن يكون كذلك هذا الموسم".

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وأضاف: "‏اللاعبين إيجابيين للغاية، ولقد مضى أسبوعان بالفعل واللاعبين يعملون بشكل جيد للغاية، وهناك مستوى ممتاز في التدريبات، وبدأنا مع جانب اللياقة في الأسابيع الأولى والان مع التكتيكات".

وواصل: "‏الان لدينا بعض المباريات الودية وجلسات التدريب من أجل الحصول على لياقة جيدة لمواجهة موسم صعب في الليجا".

وأكمل: "‏لقد أظهر اللاعبين الكثير من الروح والاهتمام والشدة في تدريبات، وهذا هو الشيئ الاكثر أهمية لانه بالنسبة لي عليك أن تتدرب بطريقة التي ستلعب بها، أنه أمر مهم للغاية".