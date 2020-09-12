رياضة | الأهلي يبلغ لاعبه بالعودة بعد نهاية إعارته

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يبلغ لاعبه بالعودة بعد نهاية إعارته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة النادي الأهلي،، بإبلاغ اكرم توفيق لاعب الفريق والمعار لنادي الجونة بالعودة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد أكرم توفيق عن سعادته بهذا القرار، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة مع الأهلي من أجل حجز مكان في تشكيل المارد الأحمر.

كما طالب أكرم توفيق من مجلس الإدارة، ضمان لعبه كأساسي في الفريق من أجل حجز مكان له في المنتخب الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في الأولمبياد في اليابان.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 71 نقطة، وتفصلخ ثلاث نقاط عن حسم لقب الدوري رقم 42 تاريخ القلعة الحمراء.