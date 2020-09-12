رياضة | كومان : ميسي الأفضل في تلك الحالة

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر كومان : ميسي الأفضل في تلك الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق يكون الأفضل عندما يكون في كامل لياقته البدنية كما علق على فترة الإعداد الخاصة بالفريق الكتالوني.

وقال كومان في تصريحات قبل مباراة خيمناستيكا الودية غدًا السبت ونقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"اللاعبون إيجابيون للغاية، نعمل منذ أسبوعين بشكل جيد للغاية".

وأضاف:"هناك قوة جيدة في التدريبات، أولًا على الجانب البدني والآن نركز على الجانب التكتيكي، حيث أظهر اللاعبون الكثير من الاهتمام والقوة وهذا أهم شيء لأننا نتدرب على طريقة اللعب، إنه أمر مهم للغاية وأنا سعيد جدًا بالعمل الذي قام به الفريق خلال أسبوعين".

وعما إذا كانت فترة الإعداد نموذجية، قال كومان:"الأمر معقد، إنها فترة قصيرة، لدينا 4 أسابيع فقط قبل المباراة الأولى ضد فياريال كما أنه هناك لاعبين حصلوا على مزيد من الراحة وآخرين لعبوا مباريات".

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وأردف قائلاً:"عليك تجربة كل لاعب وإعداده كي يكون بكامل طاقته قبل المباراة الأولى، الآن لدينا مباريات ودية ونتدرب من أجل التعافي".

وعن ميسي، علق كومان قائلاً:"إنه الأفضل وعندما يكون في حالته البدنية يصبح لاعبًا مهمًا للغاية وقد أظهر ذلك لسنوات كثيرة، آمل أن يتمكن من تكرار التألق في الموسم المقبل".

وعن مواجهة خيمناستيكا، قال كومان:" كل لاعب سيلعب 45 دقيقة فقط وسنقوم بتشكيل فريقين، نبحث عن نظام اللعب لدينا وكيف يمكن أن نلعب بالكرة وكيف سنضغط على الخصم، إنها أشياء يجب تحسينها".

واختتم كومان تصريحاته قائلاً:"الشباب تكيفوا جيدًا وكذلك التعاقدات الجديدة، إنها مجموعة قوية، كل لاعب لديه القدرة على المشاركة، لدينا أجواء رائعة في التدريبات وقد شارك خلالها الشباب وأظهروا الكثير من الجودة والآن نحن بحاجة للتطور ورفع اللياقة البدنية".