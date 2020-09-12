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شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ: أتمنى تتويج الأهلي بالنقطة «74» من أجل الشهداء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تتويج الأهلي رسمياً بلقب الدوري في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري وحسم الدرع مع الحصول على النقطة 74.
ونشر اّل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للقميص رقم 74 الذي يحمل الاشارة إلى شهداء النادي الأحمر في حادث بورسعيد، وعلق عليها:نتمناها التتويج عند النقطة 74 لإهداء اللقب لأرواح الـ 74،، ربنا معاكم«.
ويمتلك الأهلي في جعبته 71 نقطة في مشواره بالدوري هذا الموسم، ويكفيه الفوز على الاتحاد في مباراة الاثنين المقبل من أجل وصوله للنقطة 74 ومن ثم تتويجه بالدرع رسمياً.
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