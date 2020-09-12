شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: لا يوجد خطأ ضد ربيعة.. والأهلي استحق ركلة جزاء ‏أخرى ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الإسماعيلي خلال مباراة الأهلي غير صحيحة.

وأوضح عثمان خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:«الكرة لم تلمس يد ربيعة، حتى لو لمست يده، فهي في هذه الحالة جزء من جسمه وبالتالي الخطأ غير مقصود».

وأضاف:«الأهلي استحق ركلة جزاء أخرى لمصلحة محمود كهربا بعد خطأ واضح ضد مدافع الاسماعيلي، وألوم حكم الفيديو على عدم تنبيه محمود عاشور بهذه اللقطة».

وعن ركلة الجزاء الأولى التي حصل عليها الأهلي بعد عرقلة أليو بادجي:«ركلة صحيحة ولكن كان يجب أن يقوم عاشور بإنذار حارس الدارويش».