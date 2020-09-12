شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير ينتقد قرار سيد عبدالحفيظ في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الاعلامي أحمد شوبير، قرار سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلين بمنع اللاعبين من الادلاء بتصريحات تليفزيونية إلا بعد تتويج الفريق بلقب الدوري في حالة الفوز على الاتحاد.

وقال شوبير خلال تصريحات عبر «أون تايم سبورتس»:«أحترم قرار سيد عبدالحفيظ، ولكن هذا الأمر لا يحدث في العالم، طالما هناك قناة حصلت على الحقوق بشكل حصري».

وواصل شوبير: «نرى ميسي يقوم بعمل لقاءات وكذلك كريستيانو رونالدو، سواء كان الفريق فائزاً أو خاسراً، هذه حقوق وتعاقدات يجب احترامها».

وكان عبدالحفيظ قد منع لاعبي الأهلي من الحديث لقناة أون تايم سبورتس عقب الفوز على الاسماعيلي بثلاثية بمنافسات الجولة 26 للدوري.