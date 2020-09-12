شكرا لقرائتكم خبر عن رد غامض من سيد عبدالحفيظ على مفاوضات الأهلي مع البلايلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بشكل غامض على أنباء التعاقد مع يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة«إم بي سي مصر»، رداً على أنباء التفاوض مع النجم الجزائري: «ما أعلمه أن هناك أوقات حاسمة للتحضير للموسم المقبل، وعلينا الانتهاء من بطولة الدوري أولًا ثم سنركز في إفريقيا، لكن ليس معنى هذا أننا لا ننظر للمستقبل».
وواصل: «الشائعات تنتشر كلما اقترب الأهلي من حسم لقب، وعلى الجمهور أن يكون واعيًا لهذا الأمر».
الجدير بالذكر ان والد البلايلي القائم بدور وكيل أعماله قد اعرتاف بوجود مفاوضات قوية من الأهلي لضم نجله، مشيراً إلى ترحيب اللاعب بها.
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