شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يطالب بإنضمام ثنائي سموحة لمنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بضم 2 من نجوم فريقه لصفوف منتخب مصر في المعسكر المقبل. وأبدى عامر رغبته في ضم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الثنائي حسام حسن وناصر ماهر. وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:«حسام حسن وناهر ماهر، أحق بالمنتخب القومي لكرة القدم». وكان الثنائي قد تألق بشدة في مواجهة الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز الخميس الماضي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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