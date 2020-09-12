عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا المفتوحة.. لورا وفيرا تحسمان لقب زوجي السيدات في 80 دقيقة

السبت 12 سبتمبر 2020

الخليج 365

حسم الثنائي المكون من الألمانية لورا سيجموند والروسية فيرا زفوناريفا لقب زوجي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد فوزهما على الثنائي المكون من الأمريكية نيكول ميليشار والصينية يفان تشو بمجموعتين دون رد في المباراة النهائية.



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وكسر الثنائي الألماني - الروسي غير المصنف إرسال الزوجي المنافس 3 مرات، وفازت اللاعبتان بنسبة 79% من نقاط الإرسال الأول خلال المباراة التي استغرقت 80 دقيقة على ملعب آرثر آش.

وبهذا حققت سيجموند أول لقب لها في الزوجي في البطولات الأربع الكبرى في أول مشاركة لها مع زفوناريفا، بينما نالت الأخيرة اللقب الثالث لها بعد فوزها بلقب 2006 في نيويورك مع ناتالي ديشي، ولقب أستراليا المفتوحة مع سفيتلانتا كوزنتسوفا في 2012.

يذكر أن سيجموند وزفوناريفا تمكنتا في دور الثمانية من إقصائي الثنائي حامل اللقب المكون من البلجيكية إليسي ميرتنز والبيلاروسية أريانا سابالينكا.