شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يغلق صفحة الأهلى.. وريكاردو يبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الاسماعيلى لاعبيه بإغلاق صفحة مباراة الاهلى التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، مطالباً إياهم بالتركيز فى مباراة المقاولون العرب والمقرر لها الثامنة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة وهى المباراة الاولى التى سيخوضها ريكاردو مع الدراويش فى الولاية الثالثة بعدما فضل مجلس ادارة الاسماعيلى منح أحمد العجوز ومحمد حمص فرصة قيادة الفريق الأصفر فى مواجهة الاهلى نظراً لقدوم المدرب البرازيلى قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.

ويتابع البرازيلى “هيرون ريكاردو” عددا من التسجيلات للدراويش قبل بدء مهمته بصفة رسمية مع الفريق بداية من لقاء المقاولون العرب ، وانضم ريكاردو على رأس القيادة الفنية للدراويش بجانب مخطط الأحمال رودولفو ، فى الجهاز الفنى الذى يضم أحمد العجوز المدرب العام ،القائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق فضلا عن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى ، ويتطلع المدرب البرازيلى من خلال التسجيلات للتعرف عن كثب على عناصر الفريق.

وكان ريكاردو قد حضر مباراة الاهلى من المدرجات للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب ، ريكاردو يمتلك سيرة ذاتية مميزة، حيث قاد النادى الإسماعيلى فى ولايتين سابقتين ونجح فى المنافسة على الدورى العام ولعب مباراة فاصلة أمام النادى الأهلى عام ٢٠٠٩، بجانب توليه العديد من الفرق العربية أبرزها الهلال السودانى ومواطنه المريخ والأهلى القطرى .

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وتوجه مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بالاعتذار لجماهير ناديه عن سوء النتائج خلال الفترة السابقة مع وعد بمعالجة السلبيات من أجل تحسن النتائج، كما قرر تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عقب الخسارة من المقاصة برباعية مقابل هدف فى الدوري.

فى سياق مختلف ، أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، أن فريقه تنتظره مواجهات من العيار الثقيل فى مسابقة الدورى أمام كبار المسابقة، مشدداً على أن أحمد العجوز نجح فى استثارة دوافع اللاعبين بمحاضرة قوية فى بداية قدومه، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كل فريق يمر بكبوة، السلحدار وأبو جريشة وجوميز اشتغلوا وتعبوا ولكن واجهنا سوء حظ غريب وتراجع كبير فى النتائج، ولكن العجوز اجتمع مع اللاعبين وقالهم فى أول مران أنتو اللى مقصرين مش الأجهزة الفنية ولازم تفوقوا، مش هنسمح لأى حد يمرمط اسم الإسماعيلى فى الأرض، العيب فيكو أنتو مش فى الأجهزة الفنية وفعلا اللاعبين تأثروا بكلام أحمد العجوز وحاولوا استعادة الثقة والشعور بالمسئولية "

وتابع سعفان الصغير، "لدينا مباريات صعبة للغاية مع الزمالك وبيراميدز والمقاولون والطلائع، وهى مواجهات من العيار الثقيل، نحن نمتلك فريقا قويا ولاعبين متميزين كانت تنقصهم الثقة فقط ."

وأضاف مدرب حراس الإسماعيلى، "كل الأهداف التى سكنت شباك الدراويش مسئولية كل الفريق، وليس الحراس فقط، أخطاء صغيرة ولكنها مؤثرة لازم يتعلموا منها حتى لاتتكرر".