شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: الأهلي يتعرض لحملات.. واستفدنا من تأجيل دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه استفاد من قرار تأجيل بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى أكتوبر المقبل.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: «سنستفيد من عودة حسين الشحات وأيضا اكتمال جاهزية عمرو السولية ومحمود عبدالمنعم كهربا ولكننا لم نطلب التأجيل وجاهزون لخوض دوري الأبطال في أي وقت».

وأعرب عبدالحفيظ، عن رضاه التام بالفوز العريض على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة بالجولة 26 للدوري، مؤكدا أن الفريق الأحمر يسعى لحسم الدوري في لقاء الاتحاد السكندري.

وأنهى عبدالحفيظ تصريحاته قائلاً:«الأهلي سيتعرض لحملات شرسة لتعطيل مساره في المرحلة القادمة ولكنها لن تنال من الفريق على الاطلاق.