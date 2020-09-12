شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إشادة بإنجازات المستشار تركي اّل الشيخ ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت قناة «إم بي سي» بقصة كفاح وإنجازت المستشار تركي اّل الشيخ، ‏وزير ‏الترفيه بالمملكة العربية السعودية، من خلال تقلد عدة مناصب ‏إدارية هامة. ‏

وسردت القناة من خلال مقطع فيديو النجاح الإداري لتركي اّل الشيخ ‏سواء على المستوى السياسي أو الرياضي أو ‏الترفيهي، بالمملكة العربية ‏السعودية‏.

وسردت القناة من خلال مقطع فيديو يتناول فيه السيرة الذاتية لتركي ‏اّل ‏الشيخ، ومساهمته الفعالة في تطوير الرياضة ب‏السعودية ‏خلال تقلده منصب وزير الرياضية، ومساندته الكبيرة لجميع ‏الأندية ‏العربية بشكل عام، وتدشين أنشطة رياضية متعددة بأبعادة عالمية.‏

كما أظهر مقطع الفيديو النقلة الكبيرة من الترفيه في المملكة ‏العربية ‏السعودية وإقامة عدد من الحفلات الثقافية والغنائية.‏

كما لم يغفل مقطع الفيديو موهبة الشعر التي حباها الله للمستشار ‏تركي ‏اّل الشيخ، مشيداً بها وبتغني كبار نجوم الغناء في العالم العربي ‏بكلماته.‏

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