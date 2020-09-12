بالفيديو.. إشادة بإنجازات المستشار تركي اّل الشيخ ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت قناة «إم بي سي» بقصة كفاح وإنجازت المستشار تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، من خلال تقلد عدة مناصب إدارية هامة.
وسردت القناة من خلال مقطع فيديو النجاح الإداري لتركي اّل الشيخ سواء على المستوى السياسي أو الرياضي أو الترفيهي، بالمملكة العربية السعودية.
وسردت القناة من خلال مقطع فيديو يتناول فيه السيرة الذاتية لتركي اّل الشيخ، ومساهمته الفعالة في تطوير الرياضة بالسعودية خلال تقلده منصب وزير الرياضية، ومساندته الكبيرة لجميع الأندية العربية بشكل عام، وتدشين أنشطة رياضية متعددة بأبعادة عالمية.
كما أظهر مقطع الفيديو النقلة الكبيرة من الترفيه في المملكة العربية السعودية وإقامة عدد من الحفلات الثقافية والغنائية.
كما لم يغفل مقطع الفيديو موهبة الشعر التي حباها الله للمستشار تركي اّل الشيخ، مشيداً بها وبتغني كبار نجوم الغناء في العالم العربي بكلماته.
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الوضع في مصر
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اصابات
100,708
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تعافي
82,473
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وفيات
5,607
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