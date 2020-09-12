شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكأس: تأجيل مباراة الرجاء في مصلحة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال احمد الكأس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تأجيل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية، أمر يصب في مصلحة القطبين الأهلي والزمالك.
وأضاف الكاس في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:«أعتقد أن تأجيل مباراة الرجاء المغربي يصب في مصلحة الزمالك».
وأوضح:«الزمالك يحتاج لوقت من أجل شفاء بعض المصابين وتجهيز اللاعبين بدنياً والمزيد من الوقت للراحة من ضغوط المباريات في الدوري».
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الوضع في مصر
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اصابات
100,708
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تعافي
82,473
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وفيات
5,607
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