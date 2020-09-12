شكرا لقرائتكم خبر عن إيرلينج هالاند يكشف عن مهنته المقبلة عقب اعتزاله كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، عن مهنته المقبلة عقب اعتزاله كرة القدم وتركه المستطيل الأخضر سواء بقيمص فريقه الحالي بروسيا دورتموند، أو نادي آخر.
وقال خلال مقابلة صحيفة أجراها مع موقع «Soccerbible»، «عقب اعتزالي كرة القدم، سأسلك طريقا مختلفا تماما وبعيدا عن كرة القدم، سأكون مغني راب».
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