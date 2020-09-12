شكرا لقرائتكم خبر عن محامي صالح جمعة: الزمالك أرسل فريقا من المحامين للدفاع عن اللاعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه كان هناك فريق من المحاميين من قبل نادي الزمالك للدفاع عن اللاعب.
وأوضح أشرف عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «كان هناك مجموعة من المحاميين من نادي الزمالك للدفاع عن صالح جمعة بسبب شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك».
وأشار: «عبدالله جمعة كان متواجد في النيابة مع شقيقه طوال اليوم من أجل الإطمئنان عليه».
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