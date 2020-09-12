شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس منتقداً الحكام: يستنزفون الوقت أمام الفار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، أن حكام الدوري الممتاز يستنزفون وقتاً طويلاً من أجل مراجعة بعض اللقطات في تقنية الفار.
وأضاف في تصريحات على شاشة الزمالك:«تقنية الفار غير واضحة الملامح في الدوري الممتاز حتى الاّن، ولكن بالتأكيد دخولها أمر في غاية الأهمية».
وأكمل:«مع كامل الأسف دائماً نأخد وقتاً طويلاً من أجل تطبيق بعض المستجدات بشكل جيد».
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