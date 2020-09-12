شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلي» وكّل فريقا للدفاع عن صالح جمعة.. والإدارة سددت الكفالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تم الإفراج عن اللاعب مقابل 5 آلاف جنيه.
وتابع أشرف عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «الأهلي وكل فريق للدفاع عن صالح جمعة حتى تم الإفراج عنه»
وأشار: «الإدارة الحمراء سددت الكفالة التي تم توقيعها على اللاعب وهي 5 آلاف جنيه».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,708
-
تعافي
82,473
-
وفيات
5,607
كانت هذه تفاصيل خبر «الأهلي» وكّل فريقا للدفاع عن صالح جمعة.. والإدارة سددت الكفالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.