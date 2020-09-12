شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلي» وكّل فريقا للدفاع عن صالح جمعة.. والإدارة سددت الكفالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تم الإفراج عن اللاعب مقابل 5 آلاف جنيه.

وتابع أشرف عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «الأهلي وكل فريق للدفاع عن صالح جمعة حتى تم الإفراج عنه»

وأشار: «الإدارة الحمراء سددت الكفالة التي تم توقيعها على اللاعب وهي 5 آلاف جنيه».