شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس يوجه نصيحة لأوباما: يحتاج إلى التطوير‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأبيض في حاجة لتطوير أدائه.

وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «ليس عيباً أن يعمل أوباما جاهداً للتطوير من مستواه الفني والبدني».

وأكمل تصريحاته:«أوباما لاعب مميز ولكن عليه العمل على سرعة رتم أدائه والتركيز في اللمسة الأخير وعمل المساندة في الثلث الأخير من الملعب».

وأنهى تصريحاته مشيداً بمصطفى محمد، مؤكداً أنه أفضل مهاجم في مصر حالياً.