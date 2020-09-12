شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد رياضي: سموحة تعادل مع الزمالك بالسحر ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال على بركة، الناقد الرياضي بجريدة الأهرام ورئيس تحرير مجلة الزمالك، أن الفريق الأبيض حُرم من الفوز في مواجهة سموحة بواسطة السحر.

وكان الزمالك متقدماً بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل 3 دقائق فقط من نهاية مواجهة الخميس بمنافسات الدوري الممتاز قبل أن يسجل الفريق السكندري هدفين ويدرك التعادل.

وأضاف بركة على شاشة قناة الزمالك: «كنت أسمع عن لجوء فرج عامر رئيس سموحة للسحر واعترافه في حديث سابق مع مسئولي الزمالك، ولكن لم أكن أصدق هذا الأمر».

وأوضح:«ما حدث في مباراة الزمالك وسموحة أمر غير طبيعي، لا يد أن نتوقف عنه، وصدقت بما كنت أسمعه عن استخدام الفريق السكندري السحر من أجل تحقيق نتائج جيدة في المباريات».

وأنهى تصريحاته:«رئيس سموحة وضع فئات مالية للتعامل مع القائمين على أعمال السحر وقام بتحديد سعر للمباراة امحلية واّخر للأفريقية».

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