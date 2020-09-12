شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر عن مستوى جيرالدو: لا أفضل انتقاد اللاعبين أمام الجميع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن الفوز على الإسماعيلي، بثلاثية نظيفة، مساء الجمعة، بمنافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.
وقال فايلر، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «سعداء بتحقيق الفوز والاقتراب من حسم لقب الدوري».
وردا على هبوط مستوى جيرالدو، قال: «لا أفضل انتقاد اللاعبين أمام الجميع وفي وسائل الإعلام، ربما لم يكن موفقا اليوم وكان لديه بعض القصور في الجانب الهجومي».
وأوضح:«لا أفضل توجيه الانتقاد للاعبين إلا في الغرف المغلقة».
وعن تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال، قال: «سنتعامل مع كافة الظروف ونستعد لها بشكل جيد، من الممكن أن يكون الأمر إيجابيا كي نسترجع مستوانا في فترة ما قبل كورونا».
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