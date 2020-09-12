شكرا لقرائتكم خبر عن فوزي: الأهلي استغني عن نجم الزمالك الصاعد مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد فوزي، حارس النادي الأهلي سابقًا، عن مفاجأة كبيرة بشأن لاعب الزمالك الشاب أحمد عيد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال فوزي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أحمد عيد كان لاعبًا في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي سابقًا قبل الإنتقال لنادي الزمالك».

وأكد فوزي: «الأهلي استغنى عن أحمد عيد مجانًا واللاعب انتقل بعدها إلى نادي الزمالك».