شكرا لقرائتكم خبر عن محامي صالح جمعة: إخلاء سبيل اللاعب من النيابة بكفالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات قضية اللاعب بعد حادث اليوم الجمعة.

وقال محامي صالح جمعة في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «إخلاء سبيل صالح جمعة من النيابة بالكفالة».