شكرا لقرائتكم خبر عن محامي صالح جمعة: اللاعب ينتظر قرار النيابة بعد رفض الخصوم التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخر تطورات قضية اللاعب بعد حادث اليوم الجمعة.

وقال محامي صالح جمعة في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «اللاعب ما يزال في النيابة حتى الآن وخصومه رفضوا التصالح حتى الآن ونتابع القضية في الوقت الجاري».

وتابع: «صالح جمعة ينتظر قرار النيابة في الساعات الجارية بعدما رفض الخصوم للتصالح».