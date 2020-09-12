شكرا لقرائتكم بكري سليم: 3 ملايين دولار سعر محمد إبراهيم واللاعب مش أقل من رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن الدولي المصري محمد إبراهيم لاعب الفريق يمتلك عقد من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وقال بكري سليم في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" إن محمد إبراهيم تلقى عروضاً لم ترتقي للجدية من عدد بالدوري المصري الممتاز وأن مجلس الإدارة برئاسة اللواء محمد عبد السلام لن تقف أمام طموحات اللاعب خاصة وأنه نجم من أبناء الزمالك ومنتخب مصر الرائعين ويعد أفضل صانع ألعاب في البطولة المحلية حالياً.

وشدد بكري سليم أن إدارة نادي المقاصة تنتظر وصول عرض رسمي لمحمد إبراهيم بما يتوافق مع قيمته الفنية خاصة وأنه لا يقل عن رمضان صبحي رغم اننا لا نغالي في ثمنه وأعتقد أنه يمكن أن يرحل عن المقاصة مقابل 3 ملايين دولار ما يقرب من 45 مليون جنيه.

وتحدث بكرى سليم عن المفاوضات الجارية بين نادي بيراميدز وايهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي، قائلاً: المدرب يعتبر أيقونة للفريق خلال الفترة الحالية ومنذ أن تولي في السابق نتيجة الإنجازات التي تحققت في عهده في السابق".

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وواصل المدير التنفيذي للمقاصة: لن نقف أمام مستقبل إيهاب جلال اذا ما كانت لديه فرصة جيدة تساهم في زيادة استفادة الكرة المصرية منه بالرغم من تمسكنا به لآخر لحظة.

تابع بكري سليم حديثه عن رغبة ناديه في فتح شراكة مع مستثمرين لضخ أموال في النادي خلال السنوات المقبلة خاصة وأن اللواء محمد عبد السلام يسعى جاداً الى الخروج بالكيان بالشكل اللائق.

واختتم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن هناك اجتماعات مع احمد عباس وكيل النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني السابق والذي حكم فيفا له بـ120 ألف دولار لحل الأزمة ودياً خاصة وأن ظروف كورونا السبب في المشاكل المالية التي تعرض لها المقاصة خلال الفترة الماضية.