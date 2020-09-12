شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يبدأ الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة الجونة التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث من المقرر أن يبدأ الطلائع استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى الجولة السابعة والعشرين للمسابقة المحلية ، وتخوض العناصر الاساسية التى شاركت فى مباراة الجونة تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

فى سياق مختلف ، رفض مسئولو بتروجت كافة الأخبار التى خرجت خلال الأيام الماضية تؤكد انتقال كريم طارق لاعب وسط الفريق المعار إلى طلائع الجيش لصفوف الزمالك نهاية الموسم الحالى مؤكدين أن إدارة النادى البترولى لن تتعجل فى إنهاء الصفقة لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد مع اللاعب على أمل ظهور عرض جديد خلال الفترة المقبلة من أحد الأندية الأخرى، معترفين فى الوقت نفسه بوجود عرضين رسميين من الزمالك وبيراميدز بالإضافة لعرض من سموحة وآخر من الأهلى للتعاقد مع اللاعب، إلا أنهم لم يبتوا فى أى منها حتى الآن نظرا لانشغالهم بمباريات الفريق فى القسم الثانى ووجود وقت كافٍ لمناقشة كافة العروض، فى الوقت الذى مازال مسئولو النادى البترولى ينتظرون عرضا جديدا من أحد الأندية المحلية يزيد من الصفقة.

ويعيش كريم طارق فترة من التألق مع طلائع الجيش بعدما نجح فى لفت الأنظار بشدة بعدما أحرز هدفين أحدهما فى سموحة فى اللحظات الأخيرة حقق بها الفريق نقطة التعادل، وهدف آخر فى الإنتاج الحربى خطف به الفريق الثلاث نقاط.

ويتبقى لكريم طارق موسم واحد فى عقده مع بتروجت، وبالتالى سيكون النادى البترولى مضطراً لبيعه فى الانتقالات الصيفية لتحقيق أى استفادة مادية، خاصة أن اللاعب رفض فى وقت سابق تمديد عقده مع بتروجت، ويجد الأهلى منافسة قوية من الزمالك وبيراميدز للحصول على خدمات كريم طارق، فى الوقت الذى حولت لجنة التخطيط الملف للسويسرى رينيه فايلر لاتخاذ القرار الفنى الأخير قبل التفاوض مع بتروجت بشكل رسمى لضمه.