شكرا لقرائتكم سيف زاهر: اللجنة الخماسية علاقتها قوية مع أبو ريدة ولم تتخلى عنه في انتخابات كاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن العلاقة بين المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس فيفا، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة.
أضاف سيف زاهر عبر برنامج "ملعب اون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس أن الثنائي أبو ريدة والجنايني يتحدثان تليفونياً يومياً ولا توجد أزمة بينهما كما أن الدكتور أحمد عبد الله ومحمد فضل كان ضيفين على رئيس اتحاد الكرة السابق بمنزله في الساحل الشمالي ولا توجد مشكلة معهما نهائياً وتناولا الغداء معه واجتمعا معه لمدة 4 ساعات على الأقل.
وعن أزمة إقامة انتخابات الاتحاد الافريقي في المغرب أكد سيف زاهر أن اللجنة الخماسية لم تتخلى عن هاني أبو ريدة وأن ما حدث أن الأمر هو عدم تقدم مصر لاستضافة الانتخابات لأن الأمر ببساطة لم يكن هناك تنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
ورفض سيف زاهر من تهويل الأزمة بين الطرفين خاصة وان العلاقة الإنسانية بين جميع الأطراف على أكمل وجه ولا توجد مشكلات بينهم.
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