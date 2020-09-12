شكرا لقرائتكم تعرف على سر غرامة عدلي القيعي من لجنة الانضباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مصدر بلجنة الانضباط باتحاد الكرة، سبب معاقبة عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالأهلى بالغرامة 50 ألف جنيه، وقال المصدر إن عدلى القيعى تم تغريمه كمسئول عن التعاقدات والتسويق فى الأهلى بجانب ظهوره فى قناة الأهلى الرسمية وهجومه على حكام قمة الدورى الأخيرة بين الزمالك والأهلى وتأكيده أن الحكم الكرواتى نفذ أجندة وقحة فى إشارة إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية.

وأكد المصدر أن طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بالزمالك تم تغريمه لنفس السبب حيث إنه قال بلسانه هو حديث مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وانتقاده لاتحاد الكرة بسبب تغيير البروتوكول الطبى واستخدام تحاليل الدم بدلًا من مسحة كورونا، وهذا لا يعفى طارق يحيى من العقاب.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه وكل من فرج عامر رئيس نادي سموحة وسمير حلبية رئيس النادي المصري 50 ألف جنيه لكل منهما .

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كما قررت اللجنة تغريم كل من عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي والسيد طارق يحي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك والسيد طارق العشري المدير الفني السابق للنادي المصري وسعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.

كما تقرر إيقاف أمير عزمي مدرب نادي مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإداري لنادي مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه.

فيما رأت اللجنة توبيخ كل من : محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري و عدنان حلبية وطارق هاشم عضوي مجلس إدارة النادي المصري وخالد مهدي مدير فريق الإنتاج الحربي وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري .

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد عقدت اجتماعها الأخير حيث استعرضت الشكاوى المقدمة في حق السادة المذكورين الذين أدلوا بتصريحات حملت إساءة لاتحاد كرة القدم والحكام .