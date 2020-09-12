شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان يستعيد الرقم 7 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد الفرنسي أنطوان جريزمان رقمه المفضل 7 الذي يرتديه في صفوف منتخب فرنسا، بعدما ظهر نجم كرة السلة الأمريكي المعروف كيفن ديورانت في فيديو وهو يعلن عن قميص جريزمان وعليه الرقم 7.
ومنذ انتقل إلى برشلونة قبل موسمين ارتدى جريزمان الرقم 17 ، في حين كان 7 بحوزة البرازيلي كوتينيو الذي عاد إلى الفريق وعليه الآن أن يختار رقماً آخر.
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