مضمار دونكاستر يحتضن ختام الديربي العربي الإنجليزي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار دونكاستر العريق في المملكة المتحدة اليوم السبت المحطة السادسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها السابعة والعشرين التي تواصل رحلتها الأوروبية بنجاحات كبيرة وأصداء عالمية واسعة، وذلك ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير.

سمعة عالمية مرموقةوتتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربي إلى الجولة البريطانية للكأس الغالية، لما تمثله من مكانة كبيرة وسمعة عالمية مرموقة ومشاركة قوية من نخبة الخيول وأبطال المستقبل في عالم السباقات والتي تمثل أفضل مرابط الخيل العربية التي تلتقي في تحدي مواجهة الأقوياء في لقاء قمة ختام الديربي العربي الإنجليزي على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الذي يقام ضمن الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر، للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وتبلغ قيمة جوائزه 80 ألف جنيه إسترليني.

وتسجل خيول الإمارات حضوراً قوياً في مشهد سباق القمة الإنجليزية، حيث يقف في مقدمة المرشحين للفوز باللقب وحسم لقب الديربي العربي الإنجليزي، المهر «هتال» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

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كما تضم قائمة المشاركين: «الأمين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، و«لولوه» العائدة لإسطبلات شادويل، و«يوغرثا دي مونلو» و«أمينة دي مونلو» لهلال العلوي.

نجاحات كبيرةمن جانبه، أكد مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أهمية ومكانة محطة دونكاستر في أجندة سباقات الكأس الغالية سنوياً التي تقام بالتزامن مع سباقات مهرجان سانت ليجر والتي تعد من أشهر السباقات العالمية.وقال: «إن النجاحات الكبيرة التي قطعتها الكأس الغالية وهي تجوب دول العالم بحلتها الجديدة ورسالتها السامية للعام الخامس على التوالي وعلى مدار 27 نسخة، تمثل مصدر فخر واعتزاز لمسيرة الخيل العربي، ولم تحقق تلك المكاسب لولا الدعم السخي والاهتمام الكبير المقدم من القيادة الرشيدة لمسيرة الحدث الغالي، في ظل توجيهات واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ودوره الريادي الذي أحدث نقلة نوعية بسلسلة السباقات التي برهنت حضورها القوي وسمعتها العالمية».

بدوره، قال فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «وصلت سلسلة سباقاتنا إلى محطة المملكة المتحدة التي تمثل قوة داعمة لسباقاتنا السنوية، لما لها من مكانة عالمية كبيرة وهي تقام في مضمار تاريخي مثل مضمار دونكاستر العريق وفي مهرجان سانت ليجر الشهير».