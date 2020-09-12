الظفرة يتعاقد مع الغافري ويكشف عن زيه الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أعلنت شركة الظفرة عن تعاقدها مع سلطان الغافري لاعب خط الوسط لموسمين في صفقة انتقال حر، قادماً من الجزيرة.

وقع اللاعب العقد بحضور أحمد عمران القبيسي رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، ليدشن صاحب ال33 عاماً تجربة جديدة هي الخامسة في مشواره الكروي وليلعب لأندية أبوظبي الخامسة.

كانت بداية الغافري في بني ياس، ثم انتقل إلى العين والوحدة في المحطة الثالثة ثم الجزيرة.

وأعرب الغافري عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق الظفراوي، متمنياً أن تكون تجربته مع «الفارس» موفقة.

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ويعد ضم الغافري الصفقة الخامسة للظفرة في الموسم الجديد بعد أحمد يسلم من بني ياس،محمد إسماعيل من الوحدة،مسلم فايز من الجزيرة، والبرازيلي دينلسون بيريرا كأجنبي رابع، ومن المتوقع أن يعلن النادي قريباً عن ضم اثنين من المقيمين يتم اختبارهما منذ أسابيع.

على صعيد آخر، كشفت شركة الظفرة لكرة القدم بأبوظبي عن الزي الجديد الذي سيرتديه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال منافسات الموسم الجديد.

ويأتي الكشف عن الزي الجديد للفريق الذي تم تغيير ألوانه وتصميمه بالكامل بالتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيس نادي الظفرة الذي أبصر النور عام 2000.

ويتكون الزي المقدم من أديداس من طقم أساسي و3 أطقم احتياطية، بالإضافة لأطقم حراس المرمى الثلاثة، حيث يأتي الزي الأساسي للفريق من قميص باللون السماوي مع اللون الذهبي وشورت ذهبي مع سماوي مع جوارب بالذهبي مع السماوي، فيما يأتي الطاقم الاحتياطي باللون الرمادي الغامق مع اللون الذهبي بالكامل.

ويبرز على قميص الفريق الجديد علم دولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف الصدر وشعار نادي الظفرة على الجانب الأيسر، فيما سيتم تثبيت شعارات المسابقات المختلفة في الموسم على الكتف، وتم ترك مساحه خالية لرعاة الفريق.