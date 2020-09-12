الشارقة والعين يغادران للمشاركة في دوري أبطال آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

غادرت بعثتا الشارقة، والعين، أمس الجمعة، إلى الدوحة لخوض مبارياتهما المتبقية في دوري أبطال آسيا الذي تقام منافساته حتى نصف النهائي بنظام التجمع.

وكان شباب الأهلي ممثل الإمارات الثالث غادر إلى الدوحة، أمس الأول الخميس، حيث يفتتح مبارياته، بعد غد الاثنين، بلقاء شاهر خودرو الإيراني، في حين يلعب الشارقة، الثلاثاء المقبل، أمام الدحيل القطري، والعين في اليوم نفسه أمام السد.

وودع بعثة فريق «الملك» في مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، حيث ألقى كلمة تشجيعية لأفراد البعثة التي يترأسها عبدالله محمد العجلة رئيس شركة كرة القدم، وتضم بدر أحمد الحمادي عضو إدارة كرة القدم ومدير التعاقدات وشؤون اللاعبين، إضافة إلى مدير الفريق أحمد مبارك، وسعود الدوخي إدراي الفريق، والجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، والطاقم المساعد، والجهاز الطبي، ومحمد علي الحمادي المنسق الإعلامي.

وقال علي المدفع للاعبين من داخل الطائرة الخاصة التي غادر بها الفريق: أوصيكم بالتقيد والالتزام بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية واعرف أنكم لا تحتاجون إلى تذكير، ولكن سلامتكم فوق كل شيء، وأتمنى لكم التوفيق في جميع المباريات، وثقتنا كبيرة بأنكم ستشرفون نادي الشارقة في الاستحقاق الآسيوي المرتقب، ونحن على ثقة بأنكم ستبذلون قصارى جهدكم في جميع المباريات.

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وسيلعب «الملك» في المجموعة الثالثة التي تضم، إضافة إلى الشارقة، كلاً من التعاون السعودي، والدحيل، وبيرسبوليس الإيراني، على أن تنتهي مباريات المجموعة في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري الذي سيقابل خلاله الشارقة فريق بيرسبوليس.

ويملك الشارقة نقطة من تعادل، وخسارة، ويملك التعاون 6 نقاط، مقابل 3 للدحيل، ونقطة لبيرسبوليس.

وضمت البعثة 22 لاعباً، هم: عادل الحوسني، درويش محمد، ماجد محسن، حمود حويج، شاهين عبدالرحمن، عبدالله غانم، سالم سلطان، حمد جاسم، علي الظنحاني، خالد الظنحاني، عبدالعزيز الكعبي، أوتوباك شوكوروف، ماجد سرور، محمد عبد الباسط، سيف راشد، خالد باوزير، عبدالرحمن جمعة ربيع، إيجور كورنادو، كايو لوكاس، محمد خلفان، ويليتون سواريز، سالم صالح.

كما استدعى المدرب العنبري المدافع الحسن صالح الذي يؤدي برنامجاً تأهيلياً للتعافي من الإصابة، فيما استبعد الثنائي المقيم ماركو ميلوني، ولوان بيرير،ا لكون نظام البطولة يسمح بمشاركة 4 لاعبين أجانب فقط.

من جهته، يلعب العين في المجموعة الرابعة التي يحتل فيها المركز الأخير من دون رصيد بعد الخسارة في مباراتين، وسيواجه في المباريات المتبقية السد مرتين، ثم سباهان الإيراني، والنصر السعودي.

وتضم قائمة العين: محمد بوسندة، حمد المنصوري، خالد عيسى، إبراهيم الكعبي، سالم عبدالله، محمد شاكر، إسماعيل أحمد، محمد أحمد، سعيد المنهالي، سعيد جمعة، سعود المهري، يحيى نادر، إسلام خان، بندر الأحبابي، أحمد برمان، ريان يسلم، محمد عبدالرحمن، خالد البلوشي، ويلسون، محمد هلال، علي البلوشي، محسن عبدالله، محمد خلفان، شيوتاني، محمد جمال، سيف الحارثي، جمال معروف، كايو كانيدو، لابا كودجو، وفهد حديد.