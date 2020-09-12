الفجيرة يكسب خورفكان 3-1 ودياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

فاز الفجيرة على مضيفه خورفكان 3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب صقر بن محمد بخورفكان ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

سيطر الفريق الفجراوي على أغلب مجريات المباراة بعد أن نجح في افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق محترفه البرازيلي روزا من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهولندي رولي هدف التعزيز الثاني، ويردفه علي عيد بالهدف الثالث، فيما أحرز هزاع سالم هدف أبناء الخور الوحيد في شوط اللعب الثاني.

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وأعرب الصربي جوران توفاريتش مدرب الفجيرة عن ارتياحه للمستوى الفني الجيد الذي ظهر به فريقه خلال المباراة والتصاعد الملحوظ في الأداء البدني، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية من التحضير مهمة للغاية لتحقيق التجانس والانسجام في صفوف الفريق وتطوير المهارات الفردية للاعبين فضلاً عن رفع معدل الأداء العام.

وكشف المدرب الصربي عن خوض تجربة جديدة مع الوصل في السابع عشر من الشهر الجاري.

على خط آخر وصل الفجيرة التونسي فراس بلعربي صانع ألعاب النجم الساحلي للانضمام رسمياً لصفوف «الذئاب» كمحترف ثالث بعد اجتيازه الفحوص الطبية اللازمة، ومن المنتظر أن تحسم إدارة الفجيرة ملف الأجنبي الرابع «المهاجم الصريح» من بين عدد من الأسماء المطروحة على طاولة المفاوضات في غضون الأيام المقبلة.