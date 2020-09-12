شكرا لقرائتكم خبر عن لنس العائد يهزم البطل سان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر باريس سان جيرمان بطل فرنسا، الذي غاب عنه العديد من اللاعبين لإصابتهم بفيروس كورونا بهدف دون رد أمام مستضيفه لنس العائد إلى الأضواء في مباراتهما الافتتاحية بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد خطأ فادح من الحارس مارسين بولكا.
وكان بولكا، في مباراته الثانية في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، واحداً من العديد من اللاعبين الذين يفتقرون للخبرة وحصلوا على الفرصة بعد إصابة مجموعة من اللاعبين بفيروس كورونا منهم كيلور نافاس الحارس الأساسي ونيمار صاحب أغلى صفقة انتقال في العالم ومهاجم فرنسا كيليان مبابي.
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