أزارينكا تنهي حلم سيرينا باللقب 24

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، حلم الأمريكية سيرينا ويليامس، بمعادلة الرقم القياسي في البطولات الأربع الكبرى لدى السيدات التي تملكه الأسترالية مارجاريت كورت (24)، بفوزها عليها في نصف نهائي فلاشينج ميدوز بنتيجة 1-6 و6-3 و6-3، وضربت موعداً في النهائي، اليوم السبت، مع اليابانية ناومي أوساكا، الفائزة على الأمريكية جينيفر برايدي 7-6 (7-1) و3-6 و6-3.

وتأهلت أزارينكا، المصنفة 27 عالمياً، إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى منذ خسارتها أمام وليامس نفسها، في نهائي البطولة الأمريكية عام 2013.

وعلقت أزارينكا على انتظارها سبعة أعوام للتأهل إلى نهائي إحدى بطولات «الجراند سلام»: «إنه رقمي المفضل، لذا أعتقد أن الأمر كان مقدراً أن يحصل».

وقلبت أزارينكا تأخرها بالمجموعة الأولى أمام منافستها المصنفة ثالثة في البطولة، إلى فوز مستحق على ملعب «آرثر آش» في ساعة و56 دقيقة.

ولم يسبق للبيلاروسية الفائزة بلقبين في «الجراند سلام» أن فازت على وليامس في إحدى البطولات الكبرى، وبدا أن الأمر سيتكرر مجدداً في فلاشينج ميدوز بعد خسارتها المجموعة الأولى 1-6.

Advertisements

غير أن تصميم أزارينكا على عدم تكرار السيناريو المؤلم في مواجهاتها السابقة منحها القوة لحسم المجموعتين التاليتين لمصلحتها، وبالتالي المباراة، في إشارة واضحة إلى منافستها المقبلة على اللقب بأنها باتت جاهزة لرفع لقبها الثالث في الدورات الكبرى.

وأكدت البيلاروسية أنها في سن ال31 عاماً استعادت حقبتها الذهبية التي شهدت تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة عامي 2012 و2013.

وعن المواجهة المرتقبة أمام أوساكا، اليوم السبت، قالت «أنا متحمسة للقاء أوساكا حيث كان من المفترض أو أواجهها قبل أسبوعين (في نهائي سينسيناتي). هي لاعبة قوية، ويجب أن أكون قوية، ولكن أن أتمتع أيضاً».

في المقابل، أكدت المخضرمة سيرينا (38 عاماً) أنها ستنفض غبار خسارتها وخيبة أملها في عدم إحراز لقبها ال24 في البطولات الكبرى على ملاعب فلاشينج ميدوز، لترفع التحدي مجدداً في بطولة رولان جاروس الفرنسية التي تنطلق الشهر الحالي. وكانت أوساكا، المصنفة تاسعة عالمياً، حجزت مقعدها في النهائي قبل ساعات قليلة من تأهل أزارينكا بإقصائها برايدي (41 عاماً)، لتصل إلى نهائي البطولة الأمريكية بعد عامين من إحرازها اللقب.

وتسعى اليابانية، البالغة 22 عاماً، لإحراز لقبها الثالث في البطولات الكبرى بعد لقب البطولة الأمريكية المفتوحة عام 2018 وأستراليا 2019، في آخر إنجاز كبير لها حيث لم تنجح مذاك في تجاوز عتبة دور الثمانية في «جراند سلام».