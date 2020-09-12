بانيجا يودع إشبيلية بالدموع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودع لاعب الوسط الأرجنتيني، إيفر بانيجا، إشبيلية، أمس الجمعة، بالدموع، واصفاً إياه بأنه الفريق الأهم في حياته، خلال حدث تم تنظيمه عن بعد من قبل النادي الذي شارك اللاعب معه على مدار 5 مواسم.

وأكد بانيجا الذي سينتقل للعب مع الشباب السعودي أنه داخل إشبيلية «تطور كلاعب وبالأخص كشخص»، وأن كل مباراة من ال 238 التي خاضها بقميص الفريق كانت «تستحق العناء»، لأنه كان يدافع عن أهم فريق في حياته.

وأضاف اللاعب أنه طوال فترة وجوده في النادي، كان يُعامل بشكل رائع، والجماهير دائماً ما أظهرت له الحب والاحترام.

وأتم «لقد سنحت فرصة جيدة للغاية لي ولعائلتي، ولذا اتخذت قرار الرحيل. هذا النادي يعطيك الكثير من الحب».