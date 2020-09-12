شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفتتح «البريميرليج» أمام الصاعد ليدز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبقى ليفربول ومانشستر سيتي الأوفر حظاً لحصد لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد ثلاث سنوات من السيطرة، لكن مانشستر يونايتد المتجدّد وتشيلسي المنفق بسخاء على ضمّ اللاعبين الجدد، قد يشكلان حجر عثرة لتشكيلتي المدربين يورجن كلوب وجوسيب جوارديولا.

وينطلق الدوري الإنجليزي اليوم ويغيب مانشستر سيتي واليونايتد عن الجولة الأولى بسبب مشاركتهما الأوروبية، في حين يفتتح ليفربول البطل مشواره أمام ليدز يونايتد الصاعد حديثاً بقيادة مدربه الرائع الأرجنتيني بيلسا.

كما يلعب اليوم أيضاً، فولهام مع أرسنال، ووست هام مع نيوكاسل، وكريستال بالاس مع ساوثمبتون، وغداً الأحد ألبيون مع ليستر، وتوتنهام مع إيفرتون، والاثنين برايتون مع تشيلسي، وشيفيلد يونايتد مع ولفرهامبتون.وبعد حصد لقبه الأول في ثلاثة عقود، سيكون تحدّي ليفربول مختلفاً هذه المرة في الدوري، فقد حرّر النادي نفسه من عبء التاريخ، لكنه يريد في موسم 2020-2021 البقاء في القمة، وإن كان الفريق الذي حصد 196 نقطة رائعة في آخر موسمين، يخاطر لعدم ضخ دماء جديدة في تشكيلة المدرب الألماني كلوب.

إضافة جديدة

كان الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس الإضافة الوحيدة حتى الآن، كخيار إضافي للاسكتلندي أندرو روبرتسون على الرواق الأيسر، وفشل النادي في جلب الهداف تيمو فيرنر بسبب الضائقة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، إذا فضل نجم لايبزيج القدوم إلى تشيلسي، ليحتفظ ليفربول بالثلاثي الضارب عينه: المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وحذر كلوب منافسيه من أن الإنفاق السخي لن يضمن لهم النجاح، وقال «يتعاقدون الآن مع الكثير من اللاعبين. يمكن أن يكون ذلك ميزة بالطبع، لكن هذا يعني انه يجب تأقلمهم معاً بسرعة كبيرة... وهذا قد يشكل افضلية لنا».

من جانبه يتعين على مانشستر سيتي تعزيز دفاعه المتذبذب الموسم الماضي.

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وبرغم تسجيله 17 هدفاً أكثر من ليفربول في الموسم الماضي، إلا أن حامل لقب 2018 و2019، حلّ وصيفاً بفارق كبير بلغ 18 نقطة.

وعزّز «سيتيزنز» دفاعه منفقاً 40 مليون جنيه استرليني (52 مليون دولار) لضم الهولندي نايثن آكي من بورنموث، من أجل تمتين قلب الدفاع ومركز الظهير الأيسر، وأضاف إلى ترسانته الإسباني الدولي فيران تورّيس، لتعويض انتقال الألماني لوروا ساني، فيما فتح رحيل الرمز الإسباني دافيد سيلفا الباب أمام الشاب فيل فودن (20 عاما) للبناء على مستوياته الرائعة في فترة نهاية الموسم.

صفقة ناجحة ل«يونايتد»

وحقق مانشستر يونايتد صفقة ناجحة بالتعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام، وهو يبحث عن الخروج من سيطرة ليفربول وسيتي على الدوري، من جهته أنفق تشيلسي نحو 200 مليون جنيه استرليني (257 مليون دولار) لضم فيرنر والألماني الآخر كاي هافيرتس ولاعب الوسط الهجومي المغربي حكيم زيّاش والظهير الأيسر بن تشيلوي، كما رمّم دفاعه بالبرازيلي المخضرم تياجو سيلفا الذي تخلّى عنه باريس سان جيرمان.

«الليجا» بدون ريال وبرشلونة

من جهة أخرى، يعاود الدوري الإسباني لكرة القدم نشاطه اليوم السبت في ظل غياب ناديي ريال مدريد حامل اللقب ووصيفه برشلونة من أجل افساح المجال أمامهما لبعض الراحة.

وسيكون عشاق الكرة المستديرة على موعد مع انطلاق منافسات «لا ليجا» لموسم 2020- 2021 اليوم السبت في الملعب المتواضع لنادي إيبار الذي يستقبل سلتا فيجو أمام مدرجات خالية من الجماهير في إقليم الباسك.

ويلعب اليوم أيضاً غرناطة مع بيلباو، وقادش مع أوساسونا.