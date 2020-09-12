سموحة يقلب الطاولة على الزمالك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلب سموحة الطاولة على ضيفه الزمالك بعد تأخره بهدفين، وانتزع منه تعادلاً قاتلاً 3-3، ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل للزمالك كل من النيجيري كابونجو كاسونجو (18)، حسام حسن (44 عن طريق الخطأ)، ومصطفى محمد (66)، فيما سجل لسموحة حسام حسن (37 و90+2)، وأحمد حسن مكي (78).

ورفع الزمالك رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، فيما بات رصيد سموحة 33 نقطة في المركز السادس.

وعلى ملعب الدفاع الجوي، عاد المصري البورسعيدي إلى سكة الانتصارات بفوز مثير على مضيفه بيراميدز بهدف سجله الفلسطيني محمود وادي (12).

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وهو الفوز الأول للمصري منذ 7 مراحل، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر، في حين تلقى بيراميدز هزيمته الثالثة توالياً، بعد الخسارة أمام الزمالك صفر-2، والجونة 1-2، ليتجمد رصيده عند 45 نقطة ويتراجع للمركز الرابع.

واستفاد المقاولون العرب من خسارة بيراميدز لخطف المركز الثالث منه بعدما اقتنص ثلاث نقاط ثمينة بفوز قاتل على ضيفه حرس الحدود 3-2.

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري (3)، وعادل حسن مجدي لحرس الحدود (21). وأعاد محمد عصام المقاولون العرب للمقدمة (45+2)، ثم عادل النتيجة للضيوف توني جوميز من غينيا بيساو (69)، قبل أن يسجل البديل طاهر محمد طاهر هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4).

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 47 نقطة وصعد إلى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.